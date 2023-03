Ootamatult Londonit väisav prints Harry oma isaga ei kohtu: kuningas Charlesi päevakava on selleks liiga tihe

Juba paar aastat Ameerika Ühendriikides elav prints Harry saabus esmaspäeval ootamatult Londonisse kohtusse, kus lisaks temale süüdistavad laulja Sir Elton John ning näitlejad Elizabeth Hurley ja Sadie Frost Briti kõmuväljaandeid Daily Mail ja Mail on Sunday väljaandvat meediafirmat Associated Newspaper Ltd ebaseaduslikus infokogumises ja eraelu puutumatuse rikkumises. Kohtuistungid kestavad kokku neli päeva, mille jooksul kaalutakse osaliste argumente ja seejärel otsustab kohtunik, kas asja uuritakse edasi.

Enne Ühendkuningriiki saabumist oli prints Harry aga võtnud ühendust oma perekonnaga, et pidada läbirääkimisi, kas tal õnnestub oma isa kuningas Charlesiga kohtuda. Perekonnal pole aga mitte mingit soovi Sussexi hertsogiga kohtuda. Väidetavalt oli Harry teatanud oma isale, et viibib sel nädalal Suurbritannias, kuid printsile teatati, et monarhi päevakava on pojaga kohtumiseks täis. Nimelt töötab kuningas sel nädalal oma Gloucestershire'is asuvas kodus ning sõidab kolmapäeval kolm päeva kestvale visiidile Saksamaale.

Sussexi hertsogi vanem vend prints William on ametlikest kohustustest eemal ja veedab aega oma perekonnaga. Kuigi lihavõttepühadeni on veel kaks nädalat aega, on Williami lapsed George, Charlotte ja Louis juba kooliülesannetest vabad.

Briti meedias tekitab palju arutelu ka küsimus, kus ööbib prints Harry sel nädalal. Mäletatavasti viskas Charles Sussexi hertsogi ja tema abikaasa Meghan Markle'i nende Ühendkuningriigis Frogmore Cottage'ist paiknevast kodust välja. Kuigi paaril on vaja maja vabastada suveks, pole teada, kas Harry oma seekordsel visiidil seal viibib.