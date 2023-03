Astub ema jälgedes: Kim Kardashiani tütar North West võib peagi tulla välja oma tootesarjaga

Ärinaine Kim Kardashian esitas juba mõnda aega tagasi Ameerika Ühendriikide patendi- ja kaubamärgiametile taotluse, et kõigi tema nelja lapse nimed saaksid kaubamärgiks. Kim esitas ametile taotlused oma laste North Westi, Saint Westi, Chicago Westi ja Psalm Westi nimel ning paistab, et peagi võib tema vanima tütre North Westi kaubamärginimi käiku minna.

Kardashian-Jennerite perekond on tuntud selle poolest, et nad esitavad taotlusi mitmes kategoorias, et oma nime kaubamärgina kasutada. Samas ei vii kaubamärgi taotlemine alati toote loomiseni - näiteks on Kim Kardashiani ema Kris Jenner loonud enda nimele nahahooldustoodete kaubamärgi, kuid seni pole ta oma kollektsiooniga välja tulnud, vahendab Page Six.

Kardashianite perekonnas on juba mitmeid edukaid kaubamärke ning kuna North West on oma TikToki kontol näidanud välja huvi nahahoolduse ja meigitoodete vastu, paistabki järgmine loogiline samm see, et 9-aastane tüdruk võib peagi luua oma tootesarja. Samuti on tütarlaps väga oskuslik meigiga näole eriefektide loomises. Northi talenti on tunnistatud ka mitmetes ajakirjades - näiteks riietas ta oma õde ja vendi möödunud aastal ajakirja Vogue tarbeks valminud loos.