On, mida oodata! Kanada rokkbänd Three Days Grace tuleb taas Eestisse

Kontserdil kõlavad nii Three Days Grace’i ajatud hitid nagu „I Hate Everything About You“, „Never Too Late“, „Animal I Have Become“, „Pain“, „Just Like You“, „Home“, „Painkiller“, „Riot“, „The Mountain“ ja uue plaadi parimad palad nagu näiteks „So Called Life“, „Lifetime“ ja teised.

„Explosions“ on bändi seitsmes stuudioalbum ning ilmus 2022. aasta maikuus - sellega murdis kollektiiv oma varasemat traditsiooni anda välja album iga kolme aasta järel. Albumi esimene singel „So Called Life“ ilmus 2021. aasta novembris ning kerkis neljaks nädalaks Billboard Mainstream Rock edetabeli tippu. Sellest sai 2022. aasta enimmängitud rokklugu. Albumi teine singel „Lifetime“, mis ilmus 2022. aasta aprillis, kordas eelmise singli edu ning seega on bändil kokku 17 singlit, mis Billboardi Mainstream Rock edetabelis esikohale on jõudnud.

Kolm bändi albumit on tõusnud kolmekordsesse plaatina staatusesse ja 12 korda on bändi nomineeritud Kanada kõige olulisemale muusikaauhinnale Juno. Spotify statistika ütleb, et Three Days Grace’i lugusid mängitakse keskmiselt neli miljonit korda kuus, mis teeb neist ühe kuulatuima rokkbändi maailmas.

Three Days Grace alustas tegutsemist aastal 1997 väikeses Norwoodi linnakeses Ontarios. Bändiliikmeteks olid Adam Gontier (vokaal), Neil Sanderson (trummid, taustavokaal) ja Brad Walst (bass). 2003. aastal liitus bändiga kitarrist Barry Stock. Adam Gontier lahkus bändist 2013. aastal ning laulja kohta pakuti Brad Walsti vennale Mattile, kes sulandus bändi koheselt. Kuna bändi looming varieerub, siis ei seostata neid ühe kindla muusikažanriga, vaid kirjeldatakse kui alternatiivroki, post-grunge ja isegi new metali bändi.

Three Days Grace esineb Tallinna klubis Helitehas 14. juunil. Piletite avalik müük algab 31. märtsil.