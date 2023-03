Miks see suhe tegelikult lörri läks? Kohtus ütlusi andnud prints Harry paljastas oma endise tüdruksõbra kohta uut infot

Prints süüdistab Associated Newspapersit selles, et tema ja Laura suhe sai läbi seetõttu, et ajakirjanikud hakkasid infomatsiooni saama „illegaalsetest allikatest“. Ta väitis kohtus, et nende „lühike, kuid privaatne suhe“ kestis vaid mõne kuu. Printsi sõnul on see lausa võimatu, et meedia oleks sellisest algstaadiumis olnud armuloost saanud teada mõnel muul viisil.