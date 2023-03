Kati Murutari tütar Brigita tunnistab, et tuntud ema utsitas noorelt lapsi saama: tegelikult ta ise väga vanaema ei ole. See on silmakirjalik

Pärast vägagi avalikku lahkuminekut Paul Neitsovist on Kati Murutari tütar Brigita Pruul (varem Murutar) hoidnud meediakärast eemale. Vahepealsel ajal on temast saanud kuueliikmelise pere ema, kuid oma venna suunamudijast pruudile Sofia Matvejevile tunnistas ta, et esimene aasta, mis ta oli abikaasa Priiduga suhtes, oli tema jaoks vaimselt raske.