TISSIDENT | Mis sai naisest, kelle mehe pere teda vihkas?

Jaanuarikuus saatis kuulaja Teele meile enda traagilise suhteloo, mille arenedes saime teada keerulistest suhetest mehe sünniperekonnaga. Teele ja Mardi loos oli palju rõõmu, armastust, aga ka ääretult palju pettumust, kurbust ja südamevalu. Nüüd kirjutab Teele, mis sai jõuludel, kuidas asjad eskaleerusid ning millega kogu lugu lõppes. Ütleme vaid nii palju, et lugu sai lõpu, mille üle vähemalt saatejuhtidel oli väga hea meel. Sassis peresuhetega on raske toime tulla ning eriti keeruline on see siis, kui mitte keegi ei astu nende parandamiseks esimest sammu. Mehe pere poolt kiusatud Teele on tänaseks väga õnnelik.