FOTO | Avaldati kuningas Charles III esimene ametlik portree

Varem on Barford maalinud ka kuninganna Elizabeth II, kes lahkus meie seast eelmise aasta septembris. „Mul oli äärmiselt suur au. See on suur vastutus luua portree kellestki, kes on väga oluline paljudele inimestele. Ma soovisin portreega püüda kuningas Charlesi soojust ja tundlikust, empaatiat, mis ilmnes suhtlemisel inimestega, kellega ta kohtus,“ sõnas portree autor, kes jagas portreemaalist pilti ka sotsiaalmeedias.