Pikale abielule punkti pannud Reese Witherspoon on rusutud: näitlejanna on lahutuse pärast pettunud

Filmitäht Reese Witherspoon ja tema agendist abikaasa Jim Tothi 12 aastat kestnud abielu on peagi läbisaamas. Paar on otsustanud oma abielule punkt panna ja eraldi edasi minna. Väidetavalt on Witherspoon pikaajalise abielu purunemise pärast väga ärritunud ja pettunud. Reese'i tundva allika sõnul ei näinud näitlejanna ette seda, et peab taaskord lahutama.

Teine allikas sõnas aga väljaandele People, et Reese ja Jim on kaks väga erinevat inimest. „Reese on väga fokuseeritud ja põikpäine. Jim on väga töökas, aga rohkem rahulikum,“ kirjeldas ta kuulsat Hollywoodi paari. „Reese'i jaoks on tegemist väga raske olukorraga. Nad mõlemad jõudsid järeldusele, et lahutus on õige otsus nende jaoks,“ lisas ta veel.