Pole paha! NOËP avaldas, mida ta ostis oma esimese palga eest

„Võib-olla ma mõtlesin selle ise välja, aga ükskord kui ma Selveris oma Partnerkaardi läbi lasin, siis jäi selline mulje nagu müüja oleks mu eesnime ära tundnud. Vähemalt mulle meeldib mõelda, et see oli see, mida ma ta pilgust nägin. Nii, et on, on suured muutused,“ naljatles Meelik Samel.