Paneb suu vett jooksma: lapseootel Rihanna avaldas, mis toidu järele ta kõige rohkem isutab

Rihanna teine lapseootus tuli avalikuks veebruari keskel, kui 35-aastane popstaar esines Ameerikas Super Bowli vaheajasõul ja demonstreeris punases latekskostüümis oma beebikõhtu. Paar päeva tagasi jagas Barbadoselt pärit lauljanna oma Instagrami kontol pilte toidust, mille järele tal raseduse ajal kõige suurem isu on.

Rihanna avaldas sotsiaalmeedias, et praegu meeldib talle enim süüa pastat. Oma Instagrami story’sse postitas ta pastaroast foto. Toit asetses taldrikul, mida popstaar oma jalgadele toetas, ning pildil on näha ka tema beebikõhtu. Lauljanna kirjutas klõpsu juurde, et tellis pasta ühe toidukoha kaasamüügiletist.

Oma esimese raseduse ajal olid Rihannal aga hoopis teistsugused isud – tollal tahtis ta väga magusat süüa. Tema magusalembus oligi osaliselt põhjuseks, miks ta tollal pidi oma lähedastele sõbrannadele rääkima, et on beebiootel. „Mul oli raske oma rasedust sõbrannade eest varjata, sest nad on pidevalt koos minuga ja teavad mu harjumusi,“ avaldas muusik eelmise aasta veebruaris väljaandele E! Online.

Rihanna avaldas, et sõbrannad märkasid pea kohe, et ta sööb asju, mida ta tavaliselt pole harjunud sööma. „Nad teavad, et ma vihkan magusat, aga järsku tahtsin ma küpsiseid ja sõõrikuid süüa,“ kommenteeris ta oma esimese raseduse isusid. „Ma pidin neile tõe avaldama. Nad olid muidugi šokis, aga ka terve maailm oli šokis,“ muigas Rihanna. Popstaari ja tema räpparist kallima A$AP Rocky poeg sündis 2022. aasta maikuus ning seni pole teada, mis nime staarpaar oma maimukesele pani.