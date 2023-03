Enam näitlemisega ei tegele? Angelina Jolie teeb karjääris kannapöörde ja alustab uue ettevõtmisega

Briti meedia teatel on kuulus kinotäht andnud oma firmale sisse ülemaailmse kaubamärgi taotluse ja kavatseb oma ettevõtmisele anda nime Atelier Jolie. Ühe allika väitel on Angelina näinud oma seni salajase projekti kallal vaeva tublisti üle aasta. „Ta loodab, et kaubamärgitaotlus kiidetakse heaks, et ta saaks oma ettevõtmisega edasi liikuda,“ rääkis üks Jolie plaanidega kursis olev allikas väljaandele The Sun.

„Kaubamärk katab kõiki valdkondi alates käsitsi tehtud ehetest kuni moerõivasteni. Angelina seisab kirglikult jätkusuutliku moetööstuse eest ja tema uus bränd võtaks selle suuresti fookusesse,“ ütles allikas veel. Kuigi Jolie uus ettevõtmine on alles lapsekingades, on näitlejannal hea meel, et asjad on vähemalt kuskilt otsast liikuma aetud. Lisaks moevaldkonnale pakub Angelinale huvi ka linasest kodumajapidamistarbed ja muud koduga seotud esemed ning ta võib peagi oma brändi ka antud valdkonda laiendada.

Angelina ettevõtte nimi Atelier Jolie võib aga talle probleeme põhjustada. Nimelt leidub New Yorgis üks kunstnik, kes juba kasutab seda nime oma töö jaoks. Seega võib Jolie sattuda olukorda, kus peab oma brändile uue nime valima.

Jolie jaoks on jätkusuutlik mood olnud südamelähedane teema ja hiljuti rääkis ta sellest lähemalt moepiiblile Vogue antud interjuus. Usutluses tõi ta välja, et on üritanud oma kuuele lapsele õpetada, miks riiete taaskasutamine ja kõik jätkusuutliku moega seonduv on talle ja maailmale oluline. „Ma investeerin kvaliteetsetesse riietesse ja kannan neid surmani,“ avaldas kinotäht tollal.