Nõksu kaasa! Liis Lemsalu, reket & kohver üllatasid mõnusalt särtsuva ühislooga

„Minu uus lugu „PAUS“ on üsna tantsuline pala, seepärast valisin „verbaalselt kaasa nõksuma“ kohvri ja reketi. See kooslus toimis esimesest hetkest - poisid olid nõus ja selle kreatiivpuhangu tunnistajateks on nüüd kõik kuulajad-vaatajad,“ ütles Liis.

Liis, kohver ja reket on ka varasemalt erinevate koosluste läbi koostööd teinud. Nüüd on tegemist kauaoodatud esimese projektiga, kus kõlavad kolm tippartisti korraga.

„Olen nii Liisi kui ka kohvriga eraldiseisvalt laule kirjutanud, aga seekord läks selles mõttes huvitavalt, et loo idee oli kuskil Liisi sees peidus ning see ilmutas end salajaste märksõnade kaudu ja keeles, mida mina näiteks ei räägi,“ meenutas reket. „Aga käisin korraks teisel pool maakera ning Tallinnasse naastes olid mul sõnad suus ja tekstid valmis, sest nüüd teadsin täpselt, millest jutt käis. Märgiline.“

Loo kaasautoriteks on produtsent Gevin Niglas ja Eesti Laul 2023 finalist M Els. „“PAUSi“ tegemine oli umbes nagu lumememme veeretamine. Alguses pisikesest laulust sai lõpuks suur ja mitmetahuline koostöö selliste andekate artistide vahel nagu seda on Liis, reket ja kohver,“ lausus Niglas. „Nad on artistidena küll pigem erinevatest maailmadest, kuid „PAUSis“ jõuavad need maailmad ilusasti kokku ja täiendavad üksteist.“