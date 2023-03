Prints Harry saabus esmaspäeval üllatuslikult Londoni kohtusse, et osaleda ühe Briti meediamaja vastu esitatud hagi pärast istungil. Kuninglik ekspert Angela Levin aga väidab, et prints Harry visiidil on kuri tagamõte – tema sõnul saatis Sussexi hertsogi abikaasa Meghan Markle Harry Londonisse, et monarhia võim üle võtta.