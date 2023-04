Alo Kõrve meenutab „Apteeker Melchiori“ võtteid: mulle toodi omakandi parim täkk, kes tahtis ka minu paika panna

Kui me oleks sündinud viis sajandit tagasi, võinuks me näha pealinna elanike au ja õiguse üle otsustamas sellist kohtuhärrat nagu Dorn. Aga elame tänases ja kuldse tikandiga sametises rüüs kohtuhärra, keda Alo Kõrve (44) kehastab filmis „Apteeker Melchior“, on vaid peegeldus tollest ammusest ajast.

Näitlejal on teatrilaval ning kino- ja teleekraanil enamasti see nägu, mille ta kehastatavalt tegelaselt on saanud. Koos Aloga Tallinna Linnateatri ajutises kodus Salme Kultuurikeskuses tema garderoobis istudes, unustab ta maskid. Alo on täitsa oma nägu, ilma seltskondliku valvelseisangu ning tuntud ja auhinnatud rollideta. Maskita Alo naeratab vähem ja vaikib palju. Teatrilugu ütleb, et Alo kuulub nende sekka, kelle lavastaja Elmo Nüganen valis teatrikooli oma esimese lennu õpilaseks. Alo on Linnateatri näitleja ja lavastaja ning sama teatri näitleja Hele Kõrve (43) abikaasa. Neil on kaks tütart, Kirsi ja Roosi.