Kuulujutud liiguvad: kas Born ja Hunt lobisesid välja, kellest saab Eesti esimene „Poissmees“?

Tavaliselt näeb antud saate formaat välja seda, et järgmise hooaja peakangelaseks või -kangelannaks on varasemalt saates osalenud, kuid „peavõidust“ ilma jäänud osaline. Palju on spekuleeritud, et armastust võiks sel suvel otsida näiteks teisele kohale jäänud Kaspar Rooni, kuid tundub, et avalikkuse huvi on tema vastu leigemaks muutunud ning vaevalt tema armuseiklused enam masse kõnetaks.