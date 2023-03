Korralik käive: Mallukas paljastas, kui palju on ta blogil tasulisi tellijaid

Malluka blogi on tasuline: selle eest tuleb maksta 4,99 eurot kuus või osta artikleid ühekaupa hinnaga üks euro. Mallukas ütles ERR-ile, et ta blogil on 1300 tellijat ehk Kroonika arvutuste järgi peaks tema sisu tasulisena hoidmine tooma sisse pea 6500 eurot. On teada, et blogimise kõrvalt töötab Mallu ka Harku vallavalitsuses sotsiaalmeediale keskenduva kommunikatsioonispetsialistina.