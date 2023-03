FOTOD | Nii paljalt pole ammu nähtud! Supermodell Irina Shayk näitab trimmis keha

Neil on juba üks ühine laps – 5-aastane tütar Lea. Jutud, et endise paari suhted on soojemaks muutunud, hakkasid levima juba möödunud aasta septembris, kui Bradley ja Irina käisid koos perekondlikul puhkusel. „See oli tõeline perepuhkus ning Irina ja Bradley kaaluvad tõsiselt oma suhte taastamist. Irinale meeldiks, kui tema tütrel oleks õde või vend,“ rääkis allikas väljaandele Page Six mullu sügisel.