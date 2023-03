Kohutav õnnetus: räppar Flo Rida kuueaastane poeg on kriitilises seisus

Uudis tuli avalikuks seetõttu, et Zohardi ema Alexis Adams, kes ei ela Flo Ridaga koos, kaebas tema korterisse aknad paigaldanud firma, ehitusfirma ning kortermaja omanikud ja ühistu kohtusse. Dokumentidest selgub, et Adamsi sõnul on nende korteris olevad aknad ohtlikud ning seetõttu juhtus neli nädalat tagasi ka traagiline õnnetus.

Daily Maili andmetel on Zohard kriilises seisus. Pisikesel poisil on mitu luumurdu, maksa rebend, sisemine verejooks ja kokku kukkunud kopsud. Kohtupaberites rõhub kuulsa räppari endine pruut sellele, et tegemist on erivajadustega lapsega ning ta ise on üksikema, kellele Zohard on ainuke järeltulija.

Väidetavalt pole Flo Rida oma poja elus suurt rolli mänginud. Viis aastat tagasi väitis Adams, et räppar on näinud Zohardit vaid korra ning see leidis aset isadustesti tegemise ajal. Väidetavalt kutsus Flo Rida mõne aasta eest oma erivajadustega poega „saatanasigitseks“, kuid pärast isaduse tõestamist otsustas Adams Zohardile anda oma kuulsa isa perekonnanime.