Riho Sibula mälestuse hoidmiseks loodi mittetulundusühing Kuukitarr

Riho isiksuse suurus ja looming puudutasid Eestimaa elanikke läbi mitme põlvkonna. Vaatamata oma tagasihoidlikkusele oli tal palju sõpru, häid tuttavad, austajaid ja fänne erinevatelt elualadelt. MTÜ asutajad rõhutavad, et tegemist ei ole eksklusiivse klubi või kitsa ringi ettevõtmisega vaid see on avatud kõigile kaasamõtlejatele. Riho vaimne pärand on mitmekesine ja kulgeb oluliselt kaugemale sellest, mille järgi laiem avalikkus teda teadis. Seetõttu on väga oluline, et kõik ideed mälestuse jäädvustamise, loomingu taasesitamise, kirjastamise, kontserdikorralduse ja muu osas oleksid lähedastega läbi räägitud ning loodaks ühine eetiline raamistik, milles Riho mälestust hoitaks iga tegevuse puhul lähtudes põhimõttest, kuidas ta seda ise hindaks.