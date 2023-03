Kumb on parem laulja ja kes keda tennisereketiga peksab? Muusikud Merit ja Märten Männiste avavad kooskasvamise tagamaid

Saates „Uus laul“ oma uut singlit „Kurjad on ajad“ esitanud Merit ja Märten räägivad, kuidas lugu valmis ja kumb pereansambli liikmetest paremini laulab. Lisaks avaldas superstaari saates tuntust kogunud Märten, et on äsja kirjutanud palju uut muusikat ja kuna neil on õega sarnane maitse, siis ehk sobivad need teemad ja tunded, millest väikevend on kirjutanud ka Meritile.