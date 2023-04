Jälle nimemuutus! Miks otsustas Merlyn Uusküla oma Eesti Laulu alter ego juba ära vahetada?

Tuleb välja, et Nexusest tuntuks saanud lauljatar oli juba nii ette mõelnud sellele, et mis oleks juhtunud siis, kui ta oma looga „Unicorn Vibes“ oleks Eurovisionile pääsenud. Praeguseks on aga teada, et hoogne pala jäi toppama juba Eesti Laulu poolfinaalidesse.

„Miks ma valisin sellele konkursile oma esitajanimeks Merlyn oli see, et see lugu oli suunatud rahvusvahelisele turule. Natuke teises võtmes. Seetõttu ma otsustasin, et Merlyn on seal konkursil lihtsam olla kui Merlyn Uusküla,“ selgitas ta Kroonikale. Lauljatar kartis eelkõige seda, et Euroopas ei osata ta perekonnaime kuidagi hääldada ja kirjutada.