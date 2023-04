Kas Eesti laulu uks jäi suletuks? Hitimeister Sven Lõhmus paljastab, miks ta oma loo hoopis „Uuele laulule“ saatis

Eesti tuntuim muusikaprodutsent Sven Lõhmus rääkis Kroonikale, et Vaikmaale kirjutatud lugu „Viimane tants“ on valmis suuremateks lavadeks ja on tänaseks täiuslik. Algselt oli plaan looga ka „Eesti laulule“ kandideerida, aga selleks hetkeks polnud laul veel valmis-valmis.