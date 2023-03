Maailmakuulus erootikatäht andis teada, et tema Eestist pärit ahistaja lõpuks arreteeriti

Möödunud aasta suvel kirjutasime, kuidas eestlane Aleksandr ostis üheotsapileti Houstonisse, et leida ja „teha enda omaks“ maailma kuulsama erootikatähe Amouranthi, kelle oli ekraani vahendusel naiseks palunud. Mees dokumenteeris kogu oma teekonda Twitchis, mõistmata, et tegeleb ahistamisega. Nüüd on maailma kuulus erootikatäht teada andnud, et tema eestlasest jälitaja arreteeriti.