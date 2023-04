Nele-Liis Vaiksoo Eesti muusikamaastikust: kui sa oled töökas ja väga tahad, siis on kõik võimalik

Värskes laulusaates „Uus laul“ astub Eesti armastatud muusikalinäitleja ja laulja Nele-Liis üles lauluga „Lubadus“, mille on kirjutanud koos Peter Põderi, Raul Krebsi ja Allan Kasukiga. Nele-Liis iseendale lubadusi just tihti ei anna, vaid pigem kulgeb eluga kaasa.

Unistamise puhul tõdeb solist Kroonikale, et seda peaks kindlasti tegema, aga palju olulisem on tegutsemine ja oma panuse andmine. Nele-Liisi enda kõige suurem unistus on, et tema lähedased hoiaksid teineteist, oleksid õnnelikud ja terved.