FOTO | Palju õnne! Piret Järvis-Milder sünnitas poja, kellele pandi väga äge nimi

„Meil on uus mees maja,“ teatas endine ninjatüdruk oma Instagrami kontol ja jagas pojast ka esimest fotot. Praegu teleajakirjanikuna tegutseva Pireti ja tema abikaasa Egert Milderi peres on kasvamas 2,5-aastane tütar Milli.

2020. aasta alguses Pere ja Kodus ilmunud artiklis tunnistas Järvis-Milder, et enne esimese lapse sündi elasid nad üle ühe raseduse katkemise. Toona lõppes nende lapseootus viiendal raseduskuul. „See oli kõige kurvem ja keerukam aeg meie elus üldse,“ tunnistas Piret toonases intervjuus. „Kanda armastatud ja väga oodatud poega viis kuud oma kõhus, tunda ta liigutusi, unistada elust koos temaga... ning siis tast ilma jääda – see on kirjeldamatult valus.“