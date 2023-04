Erinevused said abielule saatuslikuks: Reese Witherspooni lahutuse osas ilmnesid uued detailid

Ameerika ajakiri People suhtles mitme paari tundva allikaga ning kirjutab, et tegelikult on Witherspoon ja Toth väga erinevad inimesed ning see saigi nende abielule saatuslikuks.

Reese teatas lahutusest möödunud nädalal sotsiaalmeedias ja tema avaldus tuli jahmatusena isegi paljudele paari lähikondlastele. Näitlejannat tundev allikas sõnas, et enne postituse tegemist oli Reese'il raske leppida sellega, et tema pea 12 aastat kestnud abielu on nüüd läbi. „Nad veetsid aina vähem ja vähem aega koos sel ajal, kui Reese tööd tegi,“ avaldas allikas ja lisas, et Witherspoon on oma ettevõtmistes väga fokuseeritud ja teeb kõvasti tööd.

Eelmisel aastal hakkas Reese veetma rohkem aega Nashville'is, kus ta tootis Apple TVs linastuva lauluvõistluse saadet. Samuti tegeles ta samaaegselt ka mitme teise projektiga. „Reese'il on korraga mitu rauda tules,“ teadis allikas rääkida.

Toth aga selline pole ning erineb oma abikaasast märkimisväärselt. Kuigi ka tema näeb oma projektidega vaeva, on ta igapäevases elus Reese'ist rohkem vabam. „Ta eelistab elu, mis pole niivõrd hullumeelne,“ avaldas üks paari tundev allikas.

Hiljuti olid Witherspoon ja Toth leidnud end aga olukorrast, kus neil pole enam ühiseid huvisid. Paar oli oma probleemide lahendamise nimel kõvasti vaeva näinud, kuid jõudsid lõpuks järeldusele, et ainuke lahendus on abielu lahutamine. Siiski ei teinud nad seda otsust kergekäelised ja vaagisid seda üpriski kaua. „See on mõlema jaoks üsna raske,“ lausus allikas.

Reese ja Jim teatasid oma lahutusest pressiteate vahendusel ja sõnasid, et nende jaoks oli tegemist keerulise otsusega. Edaspidi keskenduvad nad oma 10-aastase poja Tennessee kasvatamisele. Witherspoon ja Toth abiellusid 2011. aasta märtsis ning kohtusid kaks aastat varem ühe ühise sõbra majas.