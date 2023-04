Pärast 2022. aasta seksikaimaks naiseks kroonimist ilmus Grete Paiast artikkel, kus väideti, et lauljatar on lasknud endaga teha mitmeid iluoperatsioone. Nüüdseks on Grete üles tunnistanud, et on tõesti oma rindu suurendanud, kuid endiselt arvavad inimesed, et noa all on käinud ka ta teised kehaosad.