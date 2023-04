„See oli šokk!“ Sanna Mariniga klubis flirtinud artist rääkis omapoolse versiooni juhtunust

Oma 40. sünnipäeva puhul andis Uusivirta Helsingin Sanomatile põhjaliku intervjuu, kus tuli eelmise aasta suur skandaal ka jutuks. Juba pärast video avalikustamist ei peitnud mees pead liiva alla, vaid võttis sõna oma Instagrami kontol, kuhu ta kirjutas: „Käsi südamel võin öelda ainult nii, nagu see on: me oleme sõbrad ja meie vahel pole juhtunud midagi ebasobivat.“

Ka värskes usutluses jääb ta oma sõnade juurde. „Olen selles lühikeses Instagrami teadaandes juba öelnud kõik, mida ma sel teemal öelda tahan,“ ütles Uusivirta Helsingin Sanomatile, kuid kirjeldas detailselt, kuidas antud skandaal tema jaoks pool aastat tagasi lahti rullus.

Nimelt oli selleks hetkeks, kui video meediani jõudis, möödunud antud peoõhtust juba kaks nädalat. Uusivirta sai sõnumi oma pressiesindajalt, kes teavitas teda, et selline klipp on avalikuks tulnud. Uusivirta arvas, et antud videos pole midagi üllatavat, kuid avalikkuse reaktsioon oli oodatust palju suurem.

„Jah, see oli šokk,“ tunnistab ta nüüd ning lisab, et ta on tegelikult siiani täiesti üllatunud kõigest sellest. „Kus peitus selles uudis? Tantsisime samamoodi nagu olime terve õhtu ka koos teistega tantsinud.“