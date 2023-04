REPORTAAŽ | „See on vale koht, Lasnaka mäkki oli vaja sõita!“ Vaata, kuidas möödus villemdrillemi uue loo tähistamine uhkes limusiinis

Mõne tunni pärast seisis Villemil ees Helitehases esinemine. Küsimusele, mida õhtul oodata on, vastas Villem: „Ma pole esinenud ka väga kaua. Viimati esinesin detsembris, aga sellest on ka päris kaua aega möödas. Olen ootusärevil, võiks nagu hästi minna. Alati peab mingi ärevus või ootuspinge olema, sest muidu täiesti lõdvalt peale minna on halb. Kui oled väikese närvikõdi all, siis oled rohkem keskendunud, oled asja kallal ja siis tuleb eriti hea live.“