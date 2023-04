FOTO | Otsib pealtnägijaid! Ansambli Põhja-Tallinn ninamehe autosse murti sisse

Hetkel Rootsi kruiisil viibiv räppar Jaanus Saks sai Tallinnast halvad uudised: nimelt on tema Cadillaci sisse murtud. Kuigi mehe Facebooki postituse all on inimesi, kes arvavad, et tegemist on aprillinaljaga, siis tegelikult on sisse murdmisel tõsi taga.