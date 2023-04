Vanad sõbrannad jälle tülis. Triinu Liisi sõnum temast halvustava postituse teinud Mallukale: las ma lakun oma haavu!

Arvatavasti on paljudele Eestis TikToki rakendust kasutavatele inimestele tulnud ette otseülekanded, kus mitte nii heal järjel kaaskodanikud oma elu ülejäänud maailmaga jagavad. Suuremas osas sellistest live'idest juuakse ohtralt alkoholi ning räägitakse ebaintelligentse sisuga juttu. Kuid juba mõnda aega on ka Kroonika lugejatele jäänud silma, et nii mõneski antud otseülekandes osaleb ka endine blogija Triinu Liis McNairn.