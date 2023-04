Jaan Rekkor alustab hommikuid Eesti Energia äpiga: olen paneeliomanik ja pean vaatama, kui palju raha taevast alla tuli

Rekkor rääkis saates oma vanusest rääkides, et tema jaoks omab vanus tähtsust, kuid vanaks ta ennast ei pea. „Vanasti ärkasid üles ja kõik oli kohe tore - tegid silmad lahti, päike paistis ja oli vahva olla. Nüüd teed silmad lahti, siis 10 minutit vaatad telefoni, et kas silmad hakkavad juba midagi nägema ka. Uurid mingeid äppe ja hakkad ennast püsti ajama,“ avaldas armastatud näitleja oma hommikurutiini.

Saatejuht Anu Välba imestuse peale, et näitleja uurib hommikul esimese asjana äppe, sõnas Rekkor, et ta ei saa muidu silmi lahti. Esimesena uurib ta ilmarakendust ja seejärel Eesti Energia äppi, kuna ta on päikesepaneelide entusiast. „Mina olen paneeliomanik ja mina pean vaatama, mis eelmisel päeval juhtus, kui palju raha taevast alla tuli ja kui palju särtsu perekond kulutas,“ rääkis ta.

Kui Välba uuris, kas Rekkor on elektriarvetega jäänud plussi, keerutas näitleja esmalt küsimusele vastates. „Tohib, et ma ei vasta, ma lihtsalt muigan,“ ütles ta kerge naeruga. „Jaa, ma olen plussis jah. Eelmine aasta, see oli kole aasta, aga mina sain oma paneelid juba kolm aastat tagasi üles. Kogu see jama, mis tekkis sõja ja gaasihinnaga, see oli tegelikult vesi ka minusuguste veskile,“ tõdes seejärel Jaan saatejuhile.

Miks Rekkor aga päikesepaneelide poole pöördus? „Ma mõtlesin, et nii või naa see vanadus tuleb varsti peale. Las ta siis tiksub seal üleval. Ma ei tea, mis see elektrihind teeb, et las ta tiksub. Ta ei ole nii meeletult kallis,“ rääkis näitleja, miks ta otsustas paneelid paigaldada.