KROONIKA PODCAST | Ettevõtja Kristel Voltenberg elu haprusest: tekib tohutu aukartus elu ees

Kroonika podcastis julgustab Voltenberg elama elu täpselt selliselt, et oleks soov ja julgus elada. Ta teab, et piir on habras. Ehk sestap on Kristel Voltenberg julgenud teha elus suuri kannapöördeid ja juhib täna ettevõtjana võimsat Mulligaleriid. Millist nõu on äri pidamises Kristelile andnud tema poliitikust abikaasa Ivari Padar? Kuidas soetas Kristel endale Pärnus maja, mida ihaldas aastaid? Millised on täna ettevõtjaks olemise plussid ja miinused? Nendele ja paljudele teistele küsimustele vastab Kristel Kroonika podcastis, mida juhib reporter Stella K. Wadowsky.