„KAS TUNNED MIND?“ | Ott Lepland pidi erakordses olukorras aknast välja hüppama: see oli ebareaalne!

Kroonika saatesarja „Kas tunned mind?“ seitsmendas osas on külas muusik Ott Lepland, kes tuli üle pika aja välja uhiuue looga „Lõpmatuses“. Ja nagu alati algab saade sellega, kuidas rahvas meie saatekülalist tunneb. Ott kuulas ja jäi korraks mõtlema. „Noo... väga-väga tore! Tundub, et inimesed on õnneks minu tegemistega kursis olnud. Seda on rõõm tõdeda. Üks inimene isegi ütles, et olen laulja ja näitleja – see oli väga huvitav vastus. Ma ennast siiski näitlejaks ei julge tituleerida. Need mõned korrad, kui mul on õnnestunud kuskil näitlejana üles astuda, on olnud pigem sellised hobi korras ülesastumised. Tore on inimeste olekust tõlgendada, et suhtumiselt ollakse positiivselt meelestatud,“ naljatles Ott, et tänavalt keegi tusasel pilgul ära ei jooksnud.