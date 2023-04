VIDEO | „Mis sinuga toimub?“ Madonna veider kitarrilakkumine on popikooni fännid muretsema pannud

Madonna postitas mõned päevad tagasi oma Instagrami kontole video, kus poseerib koos kitarriga. Popstaaril on oranžikad juuksed, rohekas särk ja must jakk ning ta hoiab käes kitarri. Ühel hetkel paneb ta keele vastu instrumenti ja lakub seda. „Kas on võimalik enda kitarri ära armuda?“ küsis lauljanna oma postitusega.