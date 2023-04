FOTOD | Anne Veesaar sai „Salalaulus“ tõeliselt sooja üllatuse ja vihtus ka ise tantsu

Laulukoori liikmed avaldasid saates, et Anne on nende sekka kuulunud juba 6-7 aastat. Anne poeg Ott rääkis, et tema ema on seto ning Anne käib igal suvel Valgamaal. Kooriliikmed selgitasid, et seto kultuur on Anne jaoks väga oluline. Anne oli stuudiosse kutsutud pettega, et ta peab oma vennapojale järgi minema.

„Mind ei ole väga võimalik enam üllatada. Ma olen kogenud oma elus palju üllatusi, aga mis see veel võiks olla,“ mõtiskles Anne enne stuudiosse saabumist. Hiljem kordas ta veel, et teda on raske üllatada „Need laulud on loodud Anne peale mõeldes,“ rääkis kooriliige enne näitleja üllatamist.

Kui koor lavale jõudis, oli Veesaar tõeliselt üllatunud, ta naeratas ja nautis oma laulukaaslaste esitust suure rõõmuga. Ühel hetkel hakkas ta koos nendega kaasa laulma. Loole, mille sõnad olid Annele suunatud ja rääkisid tema elust ja ka näiteks rollist sarjas „Õnne 13“ sarjas, elas Anne väga kaasa. Näitlejanna tõusis oma toolilt püsti ning hakkas laval samuti jalga keerutama. Oli näha, et Veesaar nautis üllatust väga ning talle see väga meeldis. „Sellise seto leelo järgi ei saa ju istuma jääda,“ hõiskas ta ja lisas, et kaaslased suutsid ta täielikult ära petta.

Hiljem tõdes Anne, et jäi üllatusega väga rahule ja oli selle eest väga tänulik. „Ma olen teile ülimalt tänulik ja ma olen nii rõõmus, et see üllatus on just selline üllatus,“ ütles õnnelik Anne veel.