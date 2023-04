KOKKUVÕTE | Tulised räpiriimid ja kiired tantsusammud: „Tähtede tähe“ võistlejad võtsid mõõtu hip-hopis

Esimesena astus publiku ja televaatajate ette Tõnis Sarap ehk MC Tõnis „Öölaps“ S, kes esitas lugu „Öölaps“. Enne esitust tundis Tõnis rõõmu, et saab seekord saates eesti keeles laulda, kuna varem on ta vaid inglise keeles lõõritanud. Pärast esitust tunnistas Tõnis, et mõned sõnalõpud kadusid tal mõminaräppides ära. „Kõik oli väga autentne, usutav ja ehe,“ kommenteeris Raud tema esitust ja ütles, et Tõnis andis hea alguse saatele. Lenna aga leidis, et Tõnis kippus mõne fraasi puhul kiirustama. Zevakin tõdes, et Tõnis tunneb end laval iga saate puhul järjest vabamalt.