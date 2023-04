Räppar Pluuto avameelselt kanepisõltuvusest: olin tekitanud juurde ühe lolli ruudu, mida täita, et inimesena funktsioneerida

„Olin tekitanud juurde ühe lolli ruudu, mida täita, et inimesena funktsioneerida. Ma ei saanud sellest pikalt aru. See tundus lihtsalt vajalik asi, mis on, aitab ja justkui lööb loomingu lõkkele. Ma olen seda palju teinud, liiga palju. Mingi hetkeni võib savu anda kasu, aga korraga muudab see sind laisaks, teeb su lihtsalt juurviljaks,“ kirjeldas Henry varajases eas alguse saanud kanepisõltuvust.