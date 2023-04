Grete Paia ema meenutab tütrega ehmatavat juhtumit: värisesin üle keha

Grete ema Diana sõnul oli see tema jaoks üks õudne läbielamine. „Saatsin ühe oma sõbranna ukse taha, siis käisid ka naabrid ja ütlesid, et pole võimalik, et Grete ei kuule, et teda pole kodus – inimene on kadunud. Värisesin üle keha ja helistasin politseisse ja küsisin, et kas saab telefoni positsioneerida, mulle öeldi, et saadavad patrulli,“ meenutas Grete ema ärevat päeva.