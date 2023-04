FOTOD | Suure tähiseni jõudnud Viru Toidutänav avas meeleolukalt kevadhooaja

Peale pooleaastast edukat toimimist on Toidutänaval tehtud esimesed kokkuvõtted. Viru Keskuse tegevjuhi Gertti Kogermanni sõnul peitub edu saladus pidevas uute elamuste loomises. „Arvatakse, et toidu koju tellimine on uus normaalsus ning inimesed otsivad ainult mugavust. Tegelikult oodatakse pigem toiduelamust ja emotsionaalset kogemust, mida ka oma sõpradega jagada. Miljon külastajat nii lühikese ajaga on tõestus, et kirg väljas söömise vastu pole kuhugi kadunud. Et see nii jätkuks, peab klientidele pidevalt midagi uut välja mõtlema,“ lausus Kogermann.