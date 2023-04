Vaidlus Priit Piilmanni pärandi üle kisub inetuks. Triin Tuula läheb pururikka perekonnaga kohtutaplusse: ma kannatan selle õuduse laste nimel ära!

Läinud aasta novembris lahkus meie seast 57aastasena Eesti rikkaimaid ärimehi, õlitööstur Priit Piilmann. Kaks aastat enne tema surma sai avalikuks, et ettevõtjal on pikaajalisest abieluvälisest suhtest endise ETV ilmateadustaja Triin Tuulaga (40) sündinud tollal 9aastasele pojale Johannesele lisaks ka väike tütar Anna. Meedia vahendusel sai avalikuks suuremat sorti seebiooper, kus kandvat rolli kandis lahkunud suurettevõtja ise. Alguse sai see ajalehes Postimees ilmunud õnnitluskuulutusest, kus keegi Helene soovis Triin Tuulale ja Priit Piilmannile õnne pisitütre sünni puhul. „Helene“ osutus hilisemal uurimisel aga varjunime all tegutsevaks Piilmanni ihusekretäriks Klarika Viritiks. Päädis lugu aga sellega, et Priit Piilmann tegi täpselt kaks aastat tagasi, aprilli lõpus meediasse avaliku pöördumise, kus teatas, et Triin Tuula on väljapressija. Piilmann kirjutas: „Triin Tuula esindaja käis minu esindaja juures ning esitas Triin Tuula poolse ettepaneku, et mina võiksin kanda Triin Tuula arvele 500 000 eurot, siis ei olevat temal ega lastel minu vastu ühtegi pretensiooni ega nõudmist ning ta loobub laste pärimisõigusest. See ettepanek oli minu arust väga jabur. Ma ei saa aru, kuidas saab enda heaolu nimel laste pärimisõigusest loobuda. Pealegi ei ole see õiguslikult võimalik.“ Vahetult pärast avalduse tegemist sai Priit teada, et süüdistas Triinu kuulutuse panekus alusetult, ja vabandas tema ees.