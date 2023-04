Pulmaisa Tõnis Milling unistab põllumajandusega tegelemisest: ilmselt liigun selle unistuse suunas

Kroonikale antud intervjuus räägib Tõnis, et tema hobideks on kalalkäimine ja sport. Vaikselt õpib ta ka kokakunsti. „Ma nälga ei jää, aga see, mille valmis teen, ei ole alati kulinaarne tippteos. Olen põllumajandust õppinud ja mul oli kunagi unistus minna maale, tegeleda põllumajandusega. See ei ole täna välistatud. Elan linnast väljas, aga mul ei ole suurt põllumaad. Ilmselt liigun selle unistuse suunas. Miski pole võimatu. Vanasti võitlesin endaga, kas kuulata mõistuse või südame häält. Nüüd talitan ise nii ja soovitan kõigile – tehke nii, nagu süda ütleb. Kahtlema ei pea. Kui süda ütleb, et tee nii, siis tuld!“ on Milling kindel.