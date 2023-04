Ženja Fokin paneb Tallinn Fashion Weekile puid alla: selle uhke nime taga ei ole mitte mingit professionaalset pealehakkamist

Ženja korra ohkab ja võtab väikese mõttepausi. „Tegelikult on nõndaviisi, et mulle on Tallinn Fashion Week oma uhke ja kõlava nime kõrval tegelikult vastukarva paid tegemas. Ja kahju on tegelikult sellest, et sellise uhke ja särava nime taga on toimumas virr-varr. Moesiseringkondades on sellest vaimsest probleemist ammu räägitud, aga kahjuks ei julge keegi avalikult sõna võtta,“ alustas Fokin.