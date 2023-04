Biden ütles kroonimistseremooniale ära: Ameerika president kuningas Charlesi tähtsal päeval ei osale

Briti meedias kütab kuningas Charles III kroonimistseremoonia aina enam kirgi, seda enam, et tähtis daatum saabub pea kuu aja pärast. Nüüd on selgunud, et monarhi jaoks olulisest päevast jääb eemale Ameerika Ühendriikide president Joe Biden.

Juba varem saadeti külalistele ja nende seas ka riigipeadele Buckinghami palee poolt ametlik eelkutse maikuus toimuvale tseremooniale. Kutse sai ka Joe Biden, kuid tema tol päeval Londonisse ei sõida. Mitme Charlesi kroonimistseremooniat plaaniva allika sõnul asendab Joe Bidenit suursündmusel hoopis asepresident Kamala Harris või lausa presidendi abikaasa Jill Biden.

Briti väljaanne Daily Mail kirjutab, et tegemist on teise korraga, kui Biden väldib Charlesiga kohtumist. Järgmisel kuul peaks Biden külastama visiidi raames Põhja-Iirimaad, mis leiab aset mõned päevad enne seda, kui Briti monarh samasse paika saabub, et tähistada 25 aasta möödumist Belfasti lepingu sõlmimisest.

Briti ametnikud aga ei näe olukorda nii, et Biden väldib meelega kuningaga kohtumist. Nad on hoopis väljendanud, et tegemist on tõeliselt eksklusiivse kutsega kroonimistseremooniale, kuna varem pole ühtegi USA riigipead sellisele sündmusele kutsutud.

Ameerika riigipea ei viibinud ka eelmisel kroonimistseremoonial, mis toimus 1952. aastal kui Elizabeth II kuulutati ametlikult kuningannaks. Tollal võtsid sündmusest osa California kuberner ja USA armee staabiülem.

Üks Valge Maja ametnik jäi kroonimistseremooniat kommenteerides napisõnaliseks ja lausus vaid, et riiki esindav delegatsioon avaldatakse järgnevate nädalate jooksul.