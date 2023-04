Tanel Padar tegi tütardele investeerimiskontod: lasterahad ja sünnipäevaraha suuname sinna

Intervjuus tunnistas Padar, et kuigi tema lapsed on veel väikesed, saaksid nad kogu perega tulla LHV aktsionäride koosolekule. „Nii kui isikukoodid kätte saime, siis tegime praktiliselt kohe mõlemale ka investeerimis- ja kasvukontod. Lasterahad ja sünnipäevaraha suuname sinna,“ ütles rokkar.

Küsimusele, kas laste tulevik on seega helge, ei oska Tanel täpset vastust anda. „Ma ei tea. Kui see kolmeaastane minuga edasi nii kehvasti käitub, siis ostan talle midagi... midagi Panamas,“ sõnas ta.

Veel kommenteeris muusik seda, kas lapsed peaksid tööd tegema ning kas tema tegi lapsena tööd. „Mina tegin lapsena väga palju tööd. Ma käisin iga suvi kuskil tööl. Kuna ema kasvatas meid üksi ja pidi sageli mitme töökoha peal käima, et meil toit laual oleks ja arved makstud, siis me õega (Gerli Padar) mõlemad käisime tööl. Suve lõpus ostsime ise oma teksapüksid ja T-särgid, millega kooli minna. Tegelikkuses oli see väga hea. See õpetas mulle töökust ning oma asju hoidma,“ rääkis Padar oma kogemusest.