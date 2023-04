Kaob kinolinalt sootuks? Näitleja Chris Hemsworth võtab pärast Alzheimeri riski teadasaamist ette vähem rolle

Chris Hemsworth teatas aja maha võtmisest möödunud aasta detsembris vahetult pärast seda, kui sai teada, et tal on geen, mis suurendab Alzheimeri tõve riski. Tollal selgus, et Hemsworthil on kaks APOE4 geeni, millest kumbagi esineb ainult kahel kuni kolmel protsendil maailma elanikkonnast. Hemsworthil on haigestumise risk statistiliselt kümme korda suurem kui neil, kellel APOE4 geeni pole. Viis kuud tagasi rõhutas filmitäht, et geen ei tähenda automaatselt Alzheimerisse haigestumist, kuid võib sellele viidata.