Kuhu jäi abikaasa? Armuskandaali sattunud Sanna Marin tähistas valimistulemusi üksinda

Pärast valimistulemuste selgumist sõnas Marin erakonnakaaslastele peetud kõnes, et on olukorraga rahul, vahendab Helsingin Sanomat. „Aitäh teile kõigile. Toetus peaministriparteile on pikka aega kasvanud. Olen teie kõigi üle väga uhke,“ ütles Marin. „See on suurepärane päev, sest meil on valimistel hästi läinud. Meil on põhjust selle tulemuse üle rõõmustada.“