Rinnavähendusest avameelselt rääkinud Elina Born tunnistas üles ka erinevad näosüstid: need hakkasid jubedalt häirima

Näiteks on ta otsmikult pühkinud kortsud ära Botoxi abiga ning tema huultesse on süstitud hüaluroonhapet. „Mul on hästi ekspressiivne nägu ja juba teismeeast otsaesisel sügavad vaod, mis hakkasid jubedalt häirima. Veel eriti, kui olin kuskil esinenud ja nägin enda lähikaadrit televiisorist. Seega otsustasin Botoxi ära proovida,“ tunnistab ta nüüd.

„Huultesse lasin süstida hüaluroonhapet aga seetõttu, et mul on hästi kuivad huuled. Ütlesin dr Ellerile, et palun mõõdukalt – ma ei taha välja näha naeruväärne. Kuid paar päeva hiljem juba muigasin, et võib vabalt juurde panna,“ paljastab Elina.