Selgusid suve oodatuima festivali Beach Grind 2023 uued artistid!

Lisaks talvel avalikustatud välismaistele artistidele nagu Alan Walker (NOR), Little Big (RUS), Bru-C (UK), Luude (AUS), Hybrid Minds (UK), ja mitmed teised, lisandusid täna esinejate nimekirja ka Alesso (SWE), Acraze (USA), Tommy Cash , GOODBOYS (UK) ja Kanine (UK). Kodumaiste artistide menüüsse lisandusid veel ka Bedwetters , Clicherik & Mäx , Syn Cole , pluuto , Dr. Mauer , Merike Rundu , Milpak , Majestim , Paap , MHKL , JAVÚ ja Perspective Shift .

Teise peaesinejana avalikustatud Rootsist pärit Alesso on electro-house-DJ, kelle avastas Swedish House Mafia liige Sebastian Ingrosso ning kellest sai karjääri alguses ka Alesso mentor. Nii sai noor produtsent võimaluse teha remikse Avicii, Swedish House Mafia, Devolutioni ja LFMAO lugudest. Tema hittide hulka kuuluvad lood „Calling (Lose My Mind)“ Sebastian Ingrosso ja Ryan Tedder’iga, „Under Control“ Calvin Harris’e ja Hurts’iga ning „If I Lose Myself“ ühes OneRepublicuga, mis muuseas nomineeriti ka Grammy’le.

2023. aasta festivalile loodud uue lava peaesinejaks on produtsent-laulukirjutajate duo Goodboys Suurbritanniast. Duo saavutas globaalse edu tänu MEDUZA’ga koostöös valminud loole „Piece of Your Heart“, mis on saanud ka Grammy-nominatsiooni parima tantsuloo kategoorias. Selle hitile järgnes peagi lugu „Lose Control“ koos MEDUZA ja Becky Hill’iga, mis saavutas samuti tohutu edu.