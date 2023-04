Uus pööre karjääris! Franz Malmsten otsustas lauljaks hakata

Käesolev esiksingel ei sündinud tegelikult üldse mitte Franzu enese initsiatiivil. Valmis demoga pöördus noormehe poole produtsent Not Over, kodanikunimega Aleksandr Antonov, kes otsis uuele singlile vokaali ja hinge. Kuna Franzu puhul on tegemist siiski ääretult nõutud noormehega, vastas ta esialgu ettepanekule eitavalt. Mõne aja möödudes otsustas Not Over siiski, et miski pole veel läbi, ning vedas Franzu tema vastusest hoolimata stuudiosse. Lisaks kaasati taustavokaalina ka noor lauljatar Reti Ann Niimann. Siin me täna oleme ja kuulame värsket singlit, mis on röövinud olulise osa Franzu hingest.